«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن مبادرة «بطل أنا» من حياة كريمة لدعم ذوي الهمم

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة «بطل انا» لدعم أهالي ذوي الهمم، في كافة المجالات بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم.

وتستعرض «الوطن» في إطار دورها الخدمي كل ما يتعلق بالمبادرة وما هو الدعم الذي تقدمة المؤسسة لذوي الهمم، وفقا لما أوضحته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على موقعها الرسمي، كالتالي:

ما هي مبادرة «بطل أنا»؟

ج: هي مبادرة اطلقتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لدعم ذوي الهمم في إطار مواصلة الطريق من خلال دعم كل مصري ومصرية من ذوي الهمم، تحت شعار «أنت البطل في رواية حياة كريمة».

ما هي الخدمات التي تقدمها المبادرة لذوي الهمم؟

ج: يجري تقديم عدد من التسهيلات لذوي الهمم في مجالات مختلفة، منها الدعم الطبي وتوفير الأجهزة التعويضية وتدريب خريجين الجامعات من ذوي الهمم لتقديمهم لسوق العمل بالشكل اللائق، ومحو الأمية الرقمية لذوي الهمم ومحو أمية الصم وغيرها.

متى يتم الاشتراك في مبادرة «بطل انا»؟

ج: أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن أنه جرى فتح باب الاشتراك خلال الآن من هنا علي صفحتها الرسمية لإتاحة الفرصة لمن هم من ذوي الهمم الاشتراك في المبادرة وتقديم كل أوجه الدعم والتي على رأسها مشاريع التمكين الاقتصادي وإطلاق ملتقي توظيفي من أجل توفير حياة كريمة لذوي الهمم.

ما آخر موعد للاشتراك وما شروط التقديم في مبادرة «بطل أنا»؟

ج: أكدت المبادرة الرئاسية حياة كريمة أن آخر موعد للاشتراك في المبادرة يوم 5 ديسمبر المقبل، لكل من أصحاب ذوي الهمم سواء كان للمؤهلات العالي أو متوسط أو من هم بدون مؤهلات، لتقدم التدريب المناسب لاحتياجات سوق العمل في عدد كبير من المجالات .