برنامج «هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» حول «حياة كريمة».. مبادرة تجوب القرى بالخير

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية منة فاروق، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بمبادرة حياة كريمة، بعنوان «حياة كريمة مبادرة تجوب قرى مصر بالخير والدعم»، وآخر خاص بمشروع اكتشاف الموهوبين، بعنوان «كابتيانو مصر.. حلم العالمية».

أهداف مبادرة حياة كريمة

«حياة كريمة» تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، كما تم تقسيم القرى الأكثر احتياجا المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

حياة كريمة تدعم استقلالية المواطنين

وتهدف المبادرة التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، فضلًا عن الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.