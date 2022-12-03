محمد رمضان يستعد لحفله في موسم الرياض (فيديو)

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، فيديو له خلال التحضيرات النهائية لحفله الليلة بموسم الرياض، الذي يبدأ خلال ساعات قليلة.

وظهر محمد رمضان خلال الفيديو وهو ينزل من سيارته ويتجه للمسرح ليقابل الفنان أحمد سعد.

وعلق رمضان على الفيديو: «الليلة نار الليلة مصري في ميدل بيست ساوندستورم، ثقة في الله نجاح».

مسلسل العمدة

من ناحية أخرى، يصور الفنان محمد رمضان حاليا مسلسل العمدة، الذي يشارك به في السباق الرمضاني 2023، بطولة: «هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي».

دور محمد رمضان في مسلسل العمدة

وكشف رمضان عن ملامح شخصيته في المسلسل من خلال صورة نشرها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وظهر وهو يرتدي جلبابا وشعره به خصل بيضاء.