وزير الصحة: مجدي يعقوب ترك لنا ألف جراح مثله في مركز أسوان للقلب

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن الدكتور مجدي يعقوب فخر لجميع المصريين وهو شخصية عظيمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، قائلا: «مجدي يعقوب بيعرف يدواي القلوب مش بس جراحيا ولكن من خلال البساطة والجذابية التي يمتلكها، وترك لنا 1000 جراح آخر مثله».

مجدي يعقوب رئيسا شرفيا للجامعة البريطانية

وأشار وزير الصحة خلال حفل تنصيب السير مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية، إلى أن مجدي يعقوب لم يقم بمعالجة القلوب بذاته فقط ولكن عالج القلوب من خلال تعليم العديد من الجراحين العالميين بمركز أسوان للقلب، قائلا: «هدف مجدي يعقوب من مركز أسوان للقلب أنا عارفه بحكم قربي منه بحكم عملي في التعليم العالي والصحة، وهو كان بيحلم أن يترك لنا ألف مجدي يعقوب آخر».

تكريم مجدي يعقوب فخر للجميع

وأكد أن دور مجدي يعقوب مستمر وتكريمه اليوم فخر للجميع.