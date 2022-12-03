تنصيب مجدي يعقوب رئيسا شرفيا للجامعة البريطانية في مصر (صور)

شهدت الجامعة البريطانية في مصر بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط و الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، السفير البريطاني في مصر، والدكتورة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، و الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، مراسم حفل تنصيب الجراح العالمي الكبير السير مجدي يعقوب، كأول رئيس شرفي «Chancellor» للجامعة البريطانية في مصر.

وشارك في حفل التنصيب الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائباً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير البريطانى جاريث بايلي، والوزير عمرو موسى والدكتور مصطفى الفقي، عضوي مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، ولفيف من الوزراء السابقين والسفراء والشخصيات العامة وكبار مسؤولي الدولة ورؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

السير يعقوب أول رئيس شرفي فخري للجامعة

وأكدت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، أن تعيين السير مجدي يعقوب أول رئيس شرفي للجامعة، فخر للجامعة. مضيفة أنها على ثقة كاملة بأن التنصيب سيثمر بالكثير من النجاحات للجامعة لتستمر في تحقيق أهدافها ومسيرة الإنجازات الحافلة التي بدأت على يد والدها.

لطفي: تعيين مجدي يعقوب رئيسا شرفيا للجامعة نجاح كبير

وقال الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن تعيين السير مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية يعكس مدي تقدير أسرة الجامعة له ولإنجازاته خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه في مصر وبريطانيا، مضيفا أن الجامعة هي أول جامعة في مصر والشرق الأوسط تحظي بتعيين السير مجدي يعقوب منقذ القلوب العالمي رئيسًا شرفيًا لها، وهو ما يؤكد على النجاح الكبير الذي حققته الجامعة منذ تأسيسها.

وأضاف السفير البريطاني، أن البعض علق على موضوع مرجان أحمد مرجان عندما ذكرته في إحدى الاحتفالات وعلى ضيق الوقت: «البعض زعل وتضايق عندما استطردت سيرة مرجان أحمد مرجان»، ولكن الآن سعيد بأن الوقت للكلمة يزيد عن المرة الماضية، مؤكدا أن تنصيب السير مجدي يعقوب فخر للجامعة ولكل منسوبيها، نظرا لمكانته العلمية، مؤكدا أن الاهتمام بالتعليم ومجالاته شيء أساسي، لأن التعليم عامة ينهض بالأوطان ويصنعها.