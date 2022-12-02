غدا.. الجامعة البريطانية في مصر تنصب مجدي يعقوب رئيسا شرفيا بحضور عدد من الوزراء

تشهد فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، غدًا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً، مراسم حفل تنصيب الجراح العالمي الكبير السير مجدي يعقوب، كأول رئيس شرفي «Chancellor» للجامعة البريطانية في مصر.

ويشارك في حفل التنصيب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائباً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير البريطانى جاريث بايلي، والوزير عمرو موسى والدكتور مصطفى الفقي، عضوي مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، ولفيف من الوزراء السابقين والسفراء والشخصيات العامة وكبار مسؤولي الدولة ورؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكدت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، أنها تشعر بسعادة بالغة بتعيين السير مجدي يعقوب أول رئيس شرفي للجامعة، وأنها على ثقة بأن هذا التنصيب سيثمر بالكثير من النجاحات للجامعة لتستمر في تحقيق أهدافها ومسيرة الإنجازات الحافلة التي بدأت على يد والدها مؤسس الجامعة الراحل محمد فريد خميس.

وأضافت «خميس»، أن الجامعة البريطانية في سنة واحدة ضمت قامتين في العلم والمعرفة، وهما السير مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا للجامعة والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، وهو ما يؤكد وبقوة على عراقة الجامعة البريطانية باعتبارها منارة للعلم والمعرفة، وحرصًا منها على مواصلة ضم الخبرات والكوادر المتميزة لرئاستها.

تعيين مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية يعكس مدى تقدير أسرة الجامعة له

من جانبه قال الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن تعيين السير مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية يعكس مدى تقدير أسرة الجامعة البريطانية له ولإنجازاته، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه في مصر وبريطانيا، وهو ما يساهم في زيادة مجالات التفوق والتميز بالجامعة على المستوى المحلي والعالمي، وإضافة مزيج من الخبرات العلمية والعملية للجامعة.

وأضاف الدكتور «لطفي»، أن الجامعة البريطانية في مصر هي أول جامعة في مصر والشرق الأوسط تحظى بتعيين السير مجدي يعقوب منقذ القلوب العالمي رئيسًا شرفيًا لها، وهو ما يؤكد على النجاح الكبير الذي حققته الجامعة منذ تأسيسها.

جدير بالذكر، أن السير مجدي يعقوب، انضم إلى أسرة الجامعة البريطانية في مصرعام 2006، بمنصب عضو بمجلس أمناء الجامعة، كما منح الراحل محمد فريد خميس مؤسس الجامعة البريطانية في مصر، درجة الدكتوراة الفخرية للسير مجدي يعقوب، في أكتوبر عام 2015، تقديرا لرحلة عطائه الكبيرة فى خدمة المجتمع، وإسهاماته العلمية والابتكارية فى مجال جراحة القلب، وإعداد الكوادر العلمية والمهنية والطبية لخدمة الوطن.