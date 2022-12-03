رئيس جامعة حلوان عن مؤتمر قطاع الدراسات التربوية: يستعرض ملامح تطوير التعليم

شارك اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في فعاليات المؤتمر القومي الأول للجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية الذي يعقد في الفترة من 3-4 ديسمبر 2022، تحت عنوان «التعليم والشراكة المجتمعية ومؤسسات إعداد المعلم وتأهيلة فى الجمهورية الجديدة»، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

استعادة المدرسة المصرية لدورها التعليمي والفعال

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إلى أن المؤتمر يناقش على مدار جلساته عدد من الموضوعات الهامة والرئيسية تتضمن كليات التربية، والتعليم ماقبل الجامعي لوضع رؤى للمستقبل، كذلك المدرسة المصرية في الجمهورية الجديدة، وكيفية استعادة المدرسة المصرية لدورها التعليمي والفعال، وآليات تحسين جودة الحياة المدرسية، والملامح الأساسية لتطوير التعليم ما قبل الجامعي في الجمهورية الجديدة.

كذلك أوضح رئيس جامعة حلوان أن المؤتمر يبرز الرؤية الاستراتيجية للمسئولية الاجتماعية لكليات التربية، وكيفية المشاركة المجتمعية الفعالة لدعم المؤسسات التعليمية، والدور التربوي للإعلام لدعم المؤسسات التعليمية ورفع قدراتها للتنمية المستدامة، وأهمية إلقاء الضوء على آليات وإجراءات تطوير المناهج الدراسية وأساليب التقويم في الجمهورية الجديدة، وسبل تطوير المناهج الدراسية بكليات التربية.

وقال رئيس الجامعة أن المؤتمر جاء في وقت هام لحاجة المجتمع لإعداد المعلم وتطوير مهاراته، مع ضرورة الربط بين التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، ضرورة إعادة هيبة المعلم ومكانته في المجتمع، والعمل على تحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات التعليمية لضمان جودة المُخرَج النهائي وتنشئة أجيال تتمتع بالكفاءة ، وقادرة على خدمة المجتمع.

الارتقاء بمستوى البحث العلمي

وأشار الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية جامعة حلوان، إلى أن كلية التربية تشارك بقوة في تنظيم وتنسيق فعاليات المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين انطلاقا من دور الكلية في دعم المجتمع وتطوير المعلم حيث يعد إعداد المعلم هو نواة لإعداد أجيال ونشأ صالح قادر على بناء وطنه، بجانب مواكبة رؤية الدولة 2030 وبناء الجمهورية الجديدة وفي ظل الاتجاهات الحديثة للتعلم وتطوير بيئات التعلم الداعمة لمستقبل إعداد المعلم.

دراسة وتحليل التأثيرات المختلفة على مستقبل المعلم

إضافة إلى دراسة وتحليل التأثيرات المختلفة على مستقبل المعلم، وكذلك الارتقاء بمستوى البحث العلمي من خلال بناء جيل من الباحثين والدارسين لديه القدرة على ابتكار طرق تواصل جديدة، واستشراف برامج التنمية لمعلم المستقبل.

ويعرض المؤتمر تجارب مدرسية ناجحة برعاية كليات التربية، والخبرات الميدانية للطلاب المعلمين، كذلك يعرض رؤى مستقبلية عن تطوير إعداد المعلم بكليات التربية.