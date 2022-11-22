رئيس جامعة حلوان يستقبل الملحق الثقافي الكويتي لبحث سبل رعاية الوافدين

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الملحق الثقافي الكويتي الدكتور عبد الرحمن الرجعان، لبحث أوجه التعاون المشترك بين كليات جامعة حلوان ودولة الكويت، وتم استعراض مجموعة الأنشطة المختلفة التي تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين من خلال مكتب الوافدين بالجامعة وكذلك المسابقات التي تُعقد والأنشطة وأوجه الرعاية المختلفة.

مجموعات تواصل خاصة بالطلاب الوافدين

وأوصى رئيس الجامعة بضرورة توطيد العلاقات وتعميق أوجه التعاون وضرورة وجود مجموعات تواصل خاصة بالطلاب الوافدين لتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية، كذلك تم استعراض مجموعة التخصصات المختلفة بكليات الجامعة وتقديم أوجه وآليات التعاون بين كليات الجامعة ودولة الكويت، وعرض الأفكار البحثية والخدمات الاستشارية والدعم العلمي الذي يمكن أن تقدمه الجامعة للجانب الكويتي.

تذليل أي صعوبات تواجه الطلاب الوافدين

كذلك تم عرض البرامج في جامعة حلوان وجامعة حلوان الأهلية، وتطرق الجانبان إلى احتياجات الطلاب الوافدين ووعد رئيس الجامعة بتذليل أي صعوبات قد تواجههم، ودعا الطلاب الوافدين إلى المشاركة في البرامج المصرية الجديدة لما تتميز به من تخصصات فريدة من خلال الدخول على منصة «ادرس في مصر».