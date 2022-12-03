مستشار «التموين» لقناة الحياة: لا داعي لشراء الذهب الآن.. أسعاره ستنخفض

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن ما حدث مؤخرا فيما يخص سعر الذهب في الأسواق لا تُعد زيادات، لكنها قفزات سعرية لم تحدث في السوق من قبل، ناصحا المواطنين بعدم الشراء خلال تلك الآونة، حيث إنه خلال الفترة المقبلة سيهبط سعر الذهب، ومن ثم ننصح بالشراء، «مفيش داعي أشتري وسعر الذهب في القمة، وسعره هينزل».

فرج: الذهب وعاء استثماري جيد

وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن ارتفاع سعر الذهب مؤخرا سببه زيادة نسبة المواطنين المقبلين على شرائه لما للذهب من وعاء استثماري جيد، فيه يدخر المواطنين أموالهم، وهو الملاذ الآمن للعملة.

فرج: المصانع بدأت بالفعل تعمل مشغولات ذهبية تناسب المقبلين على الزواج

واستطرد: «المصانع بدأت بالفعل تعمل مشغولات ذهبية تناسب المقبلين على الزواج، وبالرغم من ارتفاع الأسعار فسيتسطيع الشخص شراء شبكة قيمة من عيار 14 والذي يقل عن سعر ذهب عيار 21 بواقع 300 جنيه على الأقل، والذهب لا يتم استيراده من الخارج خلال الوقت الراهن».

وأوضح أن زيادة سعر الذهب سببه هو أنه سلعة كأي سلعة بها عرض وطلب، حيث إنه كلما زاد الطلب كلما زاد السعر، وكلما قل الطلب قل السعر أيضا، وهو أمر طبيعي، ومن المتوقع أن يعود مرة أخرى إلى سعره ووضعه الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي فسيتم تنظيم معرض المشغولات الذهبية خلال الفترة من 10 لـ12 في قاعة المؤتمرات بمركز المنارة التجمع الخامس، وفيها سيجرى عرض كل الصناعات المصرية الذهبية والتي وصلت إلى مستوى عالمي.