يسرا خلال تكريمها بمهرجان البحر الأحمر: «فخورة بتاريخي وشكرا بلدي الثاني السعودية»

أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها وفخرها بمنحها جائزة اليسر من مهرجان البحر الأحمر السينمائي السعودية والمقام بمدينة جدة.

وأضافت خلال كلمتها، أنها فخورة بتاريخها الفني الذي جعلها نجمة في الوطن العربي، وقدمت الشكر لمحمد التركي رئيس المهرجان، مشيرة إلى أن السعودية بلدها الثاني الذي احتضنها قبل أن تصبح نجمة.

الفخرية الذهبية

وحصلت يسرا على جائزة اليُسر الفخرية الذهبية، إلى جانب المخرج البريطاني الشهير جاي ريتشي، والممثل والمنتج الهندي الأسطوري شاروخان؛ تقديرا لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام.

عرض 131 فيلما بالمهرجان

يعرض المهرجان خلال هذه الدورة 131 فيلما؛ تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة من إنتاج وإخراج مجموعة من المواهب الصاعدة، وينافس خلال المسابقة الأساسية، التي أطلق عليها اسم «مسابقة البحر الأحمر»، 15 فيلما لمخرجين مخضرمين ومواهب جديدة.