شاروخان مهنئا يسرا بعد تكريمها من مهرجان البحر الأحمر: أسطورة مصرية

أعرب الفنان الهندي شاروخان عن سعادته بتكريمه من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، والمقامة حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى بجدة.

كلمة شاروخان في مهرجان البحر الأحمر

وتوجه شاروخان في كلمته بعد تكريمه بالشكر لاستضافته في جدة، وتحدث باللغة العربية، قائلا: «شكرا.. بحبكم وبارك الله فيكم»، كما هنأ الفنانة يسرا بعد تكريمها من قبل المهرجان، واصفا إياها بـ«الأسطورة القادمة من مصر».

مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية

مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية يقدم مجموعة من الحفلات الموسيقية المرتقبة من قبل الجمهور، التي تكون بمثابة استكمال للحدث السينمائي الأهم في المنطقة.

تقام جميع الحفلات الموسيقية على مسرح المهرجان المفتوح في كورنيش جدة بمنطقة الحمراء الساعة 10 مساء، وتتوفر تذاكر الحفلات للشراء، وذلك مقابل 40 ريالا للتذكرة الواحدة.