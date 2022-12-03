السفارة المصرية بفيينا تشارك في سوق الأمم المتحدة الخيري السنوي

شاركت السفارة المصرية في فيينا، اليوم، في السوق الخيري السنوي للأمم المتحدة، الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا.

وافتتح الجناح المصري السفير محمد الملا سفير مصر في فيينا وحرمه، حيث قدم الجناح لااكسسوارات وهدايا تعكس الحضارة المصرية القديمة، كما تصدر الجناح العلم المصري وعبارة «تحيا مصر».

تخصيص العائد من السوق لصالح الأغراض الخيرية

وذكر بيان لمقر الأمم المتحدة في فيينا، اليوم، أن السوق تضمن أجنحة للعديد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية، كما شهد العديد من العروض الفنية والموسيقية والمسابقات، التي تعبر عن الثقافات المختلفة.

وأشار البيان، إلى تخصيص العائد من السوق لصالح الأغراض الخيرية، ومساعدة ضحايا الفقر والجوع، في الدول شديدة الفقر.