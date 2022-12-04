«الحاجة فوقية» تخلى عنها بناتها في القاهرة والغردقة.. والتضامن تنقلها لدار رعاية «صور»

تقترب الحاجة «فوقية» من الثمانين عاما تعيش في القاهرة وتخلى عنها أبنائها ورغم كبر سنها استقلت أتوبيسا من القاهرة إلى الغردقة للبحث عن ابنتها التي تعيش هناك على أمل أن تراها وترتمي في حضنها وتعيش معها.

وعندما وطأت قدمها الغردقة اتصلت بابنتها فلم تتلق ردا وتفاجأ بأن هاتفها مغلق، لم تعرف ماذا تفعل حتى أنهكها التعب واشتد عليها التعب وسقطت على الأرض، ليستدعي المواطنين الإسعاف الذي نقلها إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

الحاجة فوقية وحيدة بالغردقة

فتحت «الحاجة فوقية» عينها على سرير بإحدى غرف الحجز بمستشفى الغردقة العام وهي في حالة إعياء وحيدة وتبين بالكشف عليها انها تعانى من جلطات بالأوردة و وجود التهاب خلوي بالساق اليمنى حسب مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام العام وما زالت محجوزة بالمستشفى لاستكمال العلاج.

جاءت للغردقة للبحث عن ابنتها

وتداول مواطنو الغردقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور السيدة المسنة ترقد وحيدة بإحدى غرف الحجز في مستشفى الغردقة العام وتعاني من مشاكل صحية، رق قلب عدد من مواطني الغردقة والذين ترددوا على زيارتها، وقالت لهم إنها جاءت إلى مدينة الغردقة باحثة عن ابنتها ولم تعثر عليها بعد ما تخلت عنها ابنتاها الأخريان في القاهرة.

التضامن الاجتماعي تودعها دار رعاية

وأفاد مسؤولو التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ الوطن أنه بالبحث عن حالة الحاجة فوقية تبين أن اسمها فوقية محمود إبراهيم، وتبلغ من العمر 78 عاما وتبين إن لها بنتان في القاهرة وتركتاها في دار رعاية في إمبابة بمحافظة القاهرة وغادرت دار الرعاية للبحث عن ابنتها الثالثة في الغردقة وفشلت في العثور عليها.

ومن جهته، أشار عمر محمد الأمين وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر إلى أن الحاجة فوقية تخضع للعلاج في مستشفى الغردقة العام، وأنه جار التنسيق لنقلها لإحدى دور رعاية بعد خضوعها للعلاج بمستشفى الغردقة العام وتمام شفائها وعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة.