مصرع شخصين في تصادم موتوسيكل وسيارة على الطريق الأوسطي بالشرقية

لقي شخصان مصرعهما، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة بموتوسيكل، على الطريق الأوسطي بنطاق مركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، فيما تم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير البحث الجنائي اللواء محمد الجمسي إخطارا يفيد ورود إشارة تؤكد وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة، ما أدى إلى مصرع شخصين، وتم نقلهما إلى أقرب مستشفى للحادث لحفظ الجثمانين داخل المشرحة لحين صدور قرار والتصريح بدفنهما.

مصرع شخصين

وانتقلت قوة أمنية من الأجهزة الأمنية إلى مقر الواقعة على الطريق الأوسطي وتبين من التحريات الأولية مصرع شخصين نتيجة تصادم موتوسيكل بسيارة، ويدعيان ط. م. ع . س 37 سنة ومقيم قرية دهمشا، م. ع . ح ، 30 سنة ومقيم قرية دهمشا.

نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى

دفعت هيئة الإسعاف بمحافظة الشرقية بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث وتم نقل الجثامين لأقرب مستشفى والتحفظ عليهما في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي طالبت بجمع التحريات التي تفيد بأسباب وقوع الحادث، وتباشر النيابة تحقيقاتها لحين التصريح بالدفن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.