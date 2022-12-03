سعر الشاي اليوم في الشرقية.. عبوات بأسعار مخفضة بمعرض السلع الغذائية

تراوح سعر الشاي «ربع كيلو»، اليوم في محافظة الشرقية، بين 32 و35 جنيها، وتختلف الأسعار حسب العبوات، إذ توجد في الأسواق عبوات 250 جراما، 100 جراما و40 جراما، فيما تختلف أسعار الشاي حسب النوع وزنة العبوة، ويوجد نوعين في الأسواق هم الأكثر تداولا بين المستهلكين.

رئيس حسابات بالغرفة التجارية بالشرقية

وقال هاني السيد رئيس حسابات بالغرفة التجارية بالشرقية، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن آخر سعر للشاي في معرض الغرفة التجارية الذي افتتحه المحافظ الدكتور ممدوح غراب في شهر نوفمبر المنقضي بلغ 25 جنيها للشاي ربع كيلو فيما بلغ سعر الشاي لعبوة 40 جراما 4 جنيهات.

سعر الشاي في المحال التجارية

وأضاف أن سعر الشاي في المحال التجارية والسوبر ماركات والهايبرات تراوح سعره للعبوة وزن 250 جراما من 32 إلى 35 جنيها، فيما تراوح سعر العبوة وزن 100 جرام ما بين 14 و15 جنيها، كما بلغ سعر الشاي وزن العبوة 40 جراما 7 جنيهات.

وقالت سمر سعد مسؤول مبيعات في سوبر ماركت أن متراوح سعر نوعي الشاي الأكثر تداولا والأكثر طلبا ما بين 33 و46 جنيها للعبوة زنة 250 جراما، لافتة إلى أن سعر العبوة زنة 100 جرام تتراوح بين 14 إلى 15 جنيها وسجلت عبوة شاي زنة 40 جراما 7 جنيهات

تخفيض أسعار الشاي بمعرض السلع الغذائية

وأشار رئيس حسابات بالغرفة التجارية بالشرقية إلى أنه تم طرح عبوة شاي ربع كيلو بـ25 جنيها و عبوة ربع كيلو من شاي ليبتون 37 جنيها، فيما أوضح أن سعر الشاي اليوم عبوة ربع كيلو من شاي العروسة 33 و35 جنيها في المحلات التجارية، مؤكدا على طرح أسعار جديدة أكثر تخفيضا مقارنة بسعر المحلات التجارية وذلك تخفيفا عن كاهل المواطن المصري.