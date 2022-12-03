ضبط 94 طن أرز وقمح وأسمدة قبل تهريبها للسوق السوداء في الشرقية 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، للتأكد من توريد الأرز الشعير للصوامع والمطاحن والشون المخصصة، تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

التصدي لظاهرة الغش التجاري

وشدد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري، والتأكد من بيع الأرز الأبيض والدقيق والقمح وكل السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين، طبقاً للأسعار المعلنة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة رقابية مفاجئة

وشنت مديرية تموين الشرقية حملة رقابية مفاجئة، وذلك بناءاً على المعلومات التي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الأرز الشعير بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح، وبالتفتيش داخل المزرعة الخاصة بالمشكو في حقه بإحدى قرى مركز أبو كبير تم ضبط 83 طنا تم التحفظ عليها ونقلهم لأحد المضارب بمركز، وتم تحرير محضر ضد صاحب المزرعة.

وباستكمال إجراءات التفتيش تم ضبط 6 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر غير مصحوبة بالفواتير الداله على مصدرها، كما تمكنت الحملة من ضبط سياره محملة بكمية من الدقيق البلدي قدرها 5 أطنان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.