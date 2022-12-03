السيطرة على حريق نشب في شقة بمنطقة بنك الإسكان ببورسعيد 

نشب حريق في شقة سكنية بالدور قبل الأخير بمساكن بنك الإسكان بحي الضواحي ببورسعيد مساء اليوم بسبب ماس كهربائي في شفاط المطبخ نتج عنه حريق بالشقة.

الدفع بسيارتين إطفاء

تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطار من العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بالدور قبل الأخير بعمارة رقم 50 بمساكن بنك الإسكان بحي الضواحي وتم الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق.

ماس كهربائي في شفاط المطبخ

تبين من الفحص الأولي لرجال الإطفاء والحماية المدنية والبحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن ماس كهربائي اندلع في شفاط المطبخ وانتشر إلى باقي الشقة.

وتمت السيطرة على الحريق قبل انتشاره كما تمكن رجال الإطفاء من إخماد الدخان المنبعث لمنع اشتعاله مرة أخرى وإنقاذ العمارات المجاورة من وصول الحريق إليها، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحريق.

يذكر أنه الحريق الثاني اليوم بعد حريق اندلع في موتور خزان مياه الشرب فوق سطح أحد الأبراج السكنية بشارع محمد علي الرئيسي بالمحافظة، وتمت السيطرة عليه قبل وصوله إلى باقي العمارات المجاورة له.