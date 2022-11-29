إصابة 5 بينهم طفلان في حريق منزل بقرية السلاموني بسوهاج.. «ماس كهربائي»

شهدت قرية السلاموني دائرة حي الكوثر شرق محافظة سوهاج، إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان بحروق متفرقة بالجسم ما بين الدرجتين الأولى والثانية، إثر حريق بمنزل بسبب ماس كهربائي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أخميم المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباس مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغا بنشوب حريق بأحد المنازل بقرية السلاموني بحي الكوثر، وجرت السيطرة عليه، وإخماده، وتبين أن الحريق تسبب في إصابة 5 أشخاص من بينهم طفلان.

السيطرة على حريق منزل في سوهاج

وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وأسفر عن إصابة «ل. ع»، 35 عاما، بحروق بنسبة 40% من الدرجة الثانية في الذراعين والقدمين، و«ع . ع . ف»، 49 عاما، بحروق بنسبة 10% من الدرجة الأولى في اليدين، و«ي . ع . ع» 19 عاما، بحروق بنسبة 10% من الدرجة الأولى باليدين والقدمين، و«ب . ح . أ» 5 أعوام، بحروق بنسبة 25% من الدرجة الأولى بالذراعين والوجه، و«م . ح . أ» 3 أعوام، بحروق بنسبة 25% من الدرجة الأولى بالوجه والذراعين.

وجرى نقل المصابين إلى قسم الحروق بالمستشفى المركزي، لتلقي العلاج اللازم، ومتابعة الحالة الصحية.