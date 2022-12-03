مصرع طفل حرقا وإصابة ابنة عمه في البحيرة.. «كانوا بيلعبوا في فرن بلدي»

انتهت أسرة عبداللاه بالبحيرة من إعداد الخبز في الفرن البلدي كعادتهم، حيث تتجمع نساء العائلة لا سيما في فصل الشتاء البارد حول الفرن البلدي، بغرض إعداد الطعام والتدفئة، إلا أن الأمور لم تنته كعادتها، إذ انتهت تلك المرة بمصرع طفل وإصابة ابنة عمه.

مصرع طفل وإصابة ابنة عمه في حريق بالبحيرة

تحوّل مزاح الأسرة أثناء إعداد الخبز في الفرن إلي صريخ وعويل بعد دقائق قليلة إثر مشاهدتهم انبعاث النيران من أعلي سطح منزلهم بقرية كوم شريك بمركز كوم حمادة بالبحيرة، ليسرع الجميع إلى الأعلى، وعثروا على جثة الطفل محمد علاء محمد عبداللاه، فيما أصيبت ابنه عمه أسماء عماد عبد، بحروق بالغة نقلت على إثرها إلى مستشفى شبين الكوم بالمنوفية.

حريق بفرن بلدي في البحيرة

وتشير التحريات الأولية أن السبب وراء حريق الفرن ترك الأطفال يلعبون بنيران الفرن بعد الانتهاء من استخدامه للأغراض المنزلية، ما أدى إلى اشتعال النيران مرة أخرى.

وجرى نقل جثة الطفل إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما نقلت الطفلة إلى مستشفى شبين الكوم لعمل الإسعافات الأولية.

أحداث واقعة حريق فرن بلدي في البحيرة

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد نشوب حريق أعلي منزل بقرية كوم شريك التابعة لذات المركز مما أسفر عن مصرع طفل حرقا وإصابة ابنة عمه في البحيرة، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.