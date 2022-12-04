10 معلومات عن حملة شلل الأطفال بأسيوط.. تستهدف 775 ألف طفل

استعدت محافظة أسيوط، لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المقرر لها أن تنطلق يوم 11 ديسمبر وتستمر لمدة 4 أيام وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة 775945 طفلا، بحسب تصريحات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

فيما يلي أبرز 10 معلومات عن استعدادات محافظة أسيوط لانطلاق الحملة:

- تستهدف الحملة جميع الأطفال المتواجدين على أرض المحافظة أيا كان محل ميلادهم.

- تضم الحملة فرقا متحركة وأخرى ثابتة بمراكز التطعيم بالريف والحضر ومواقع التجمعات مثل محطات السكك الحديدية ومحطات الأتوبيس والأسواق.

- الهدف من الحملة رفع المناعة لدى الأطفال ضد هذا المرض في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال

- يبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة على مستوى قرى ومدن المحافظة 775 ألف و945 طفلاً وطفلة.

- تقوم مديرية الصحة بالتنوع والإعلان عن موعد إنطلاق الحملة ومتابعة أعمال الحملة بالتعاون مع الإدارات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة مع تحفيز المجتمع المحلي للتعاون مع الحملة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقرى موجها

- وجه محافظ أسيوط مسؤولي الأوقاف من خلال أئمة المساجد بالإعلان والتنويه عن مواعيد الحملة خلال خطب الجمعة بجانب قيام رعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة في قداس وعظات أيام الآحاد

- الحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل على مستوى الإدارات الصحية.

فريق التطعيم

- تشكيل عدد كاف من فرق التطعيم عددها 2583 فرقة منها 2313 فرقة متحركة و270 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة .

- توفير الطعوم اللازمة للتطعيم حيث تم توفير 790020 جرعة ومراجعة معدات سلسة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفائتها وكفايتها واستلام وتوزيع الطعوم اللازمة.

- التطعيم مجاني دون أى رسوم ولا توجد أية آثار جانبية للتطعيم ولا توجد للمرض وقاية سوى التطعيم.