أسعار الحديد اليوم في الأسواق.. عز يسجل 20 ألف و450 جنيها للطن

تهتم جريدة «الوطن»، بتقديم خدمة أسعار الحديد اليوم، عقب إعلان عدد من المصانع ارتفاع سعر الطن حديد التسليح المحلية خلال شهر ديسمبر الجاري بمتوسط وصل إلى 1200 جنيه في الطن مدفوعًا بقرار مرونة سعر الصرف الذي أصدره البنك المركزي وصعود أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

أسعار في مصانع الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم كالتالي:

- حديد عز سجل 20450 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

- حديد بشاي للصلب سجل 21205 جنيهات للطن.

- حديد السويس للصلب سجل 20350 جنيهًا للطن.

- سجل حديد المصريين سعر سجل 20350 جنيهًا للطن.

- حديد الجيوشي للصلب بـ20300 جنيه.

حديد الجارحي سجل سعر 21100 جنيه للطن.

- حديد المراكبي بـ20330 جنيها للطن.

أسباب ارتفاع سعر طن الحديد

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، لـ«الوطن»، إن سعر الحديد اليوم السبت، جاء بناءً على قرار البنك المركزي بتطبيق مرونة سعر الصرف وصعود أسعار الدولار، الذي خلف وراءه ارتفاع التكلفة الإنتاجية للمادة الخام التي تستعملها المصانع، فضلا عن مستلزمات الإنتاج المحلية وارتفاع مصروفات الطاقة والتشغيل.

وتابع أنه من المتوقع هبوط الأسعار خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بناءً علي ثبات أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا خام البيلت واتجاه مؤشر الأسعار نحو الهبوط.