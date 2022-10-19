سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في السوق المحلية

كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أن أسعار الحديد والأسمنت لا تزال تشهد استقرارا في جميع الأسواق المصرية، إذ لم تختلف أسعار شهر أكتوبر عن أسعار سبتمبر وأغسطس الماضيين، ويتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 17300 جنيه و18 ألف جنيه.

وأضاف «الزيني»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك انخفاضا كبيرا في أسعار الحديد العالمية، مشيرا إلى أن أسعار الأسمنت تصل الآن للمستهلكين بسعر يتراوح بين 1500 و1600 جنيه دون تحرك يذكر من قبل المصنعين.

سعر طن الحديد اليوم

ووفقًا للنشرة السعرية التي تصدر بشكل دوري عن شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، بلغ سعر طن حديد عز 18100 جنيه، وحديد بشاي 18000 جنيه، والعتال 17800 جنيه، وعطية 17000 جنيه، وسرحان 17000 جنيه، وحديد المراكبي 15750 جنيهًا، وحديد المصريين 17550 جنيهًا للطن، والكومي 17000 جنيه للطن، والمعادي 17000 جنيه، والعشري 17100 جنيه للطن، وشركة مصري ستيل 17200 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

وفيما يتعلق بـ أسعار الأسمنت اليوم، بلغ سعر الطن بشركة 1450 جنيهًا، وأسمنت نصر 1450 جنيهًا، وأسمنت شركة وادي النيل 1400 جنيه للطن، وشركة المخصوص 1430 جنيهًا للطن، أسمنت حلوان 1450 جنيهًا للطن، والسويدي 1494 جنيها للطن، والمسلة 1390 جنيهًا.

كما سجل سعر طن الأسمنت بشركة بني سويف 1390 جنيهًا، وشركة السهم 1400 جنيه للطن.