سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المصرية

استقرار واضح تشهده أسواق مواد البناء، خاصة سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر، إلى جانب منتجات الشركات العاملة في مجال البناء، دون أن تشهد الأسعار زيادة باستثناء ارتفاعات طفيفة خلال الأسابيع الماضية.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

واستقر سعر طن الأسمنت والحديد في مصر اليوم، فقًا للنشرة السعرية التي تصدر يوميًا عن شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، وجاء سعر طن الحديد اليوم في الأسواق المحلية كالتالي:

- سعر طن حديد عز 18100 جنيه.

- سعر طن حديد بشاي 18000 جنيه.

- سعر الطن لحديد العتال 17800 جنيه.

- سعر الطن لحديد عطية 17000 جنيه.

- سعر الطن بالنسبة لحديد سرحان 17000 جنيه.

- سعر الطن بالنسبة لحديد المراكبي 15750 جنيهًا.

- سعر حديد المصريين 17550 جنيهًا للطن.

- سعر حديد الكومي 17000 جنيه للطن.

- سعر طن حديد المعادي 17000 جنيه.

- سعر حديد العشري 17100 جنيه للطن.

- سعر حديد مصري ستيل 17200 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

- بلغ سعر أسمنت المسلح اليوم لـ 1450 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت نصر 1450 جنيهًا للطن.

- سعر الأسمنت بشركة وادي النيل 1400 جنيه للطن.

- سعر أسمنت شركة المخصوص 1430 جنيهًا للطن.

- سعر الأسمنت حلوان 1450 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السويدي 1494 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المسلة 1390 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت شركة بني سويف 1390 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السهم 1400 جنيهًا للطن.