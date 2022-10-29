سعر طن الحديد اليوم ومواد البناء السبت 29 أكتوبر 2022

استقرت أسعار مواد البناء اليوم السبت 29 أكتوبر، حيث سجَّل سعر طن الحديد اليوم 18073 جنيهًا، بينما وصل سعر حديد عز نحو 18577 جنيهًا للطن، بينما سعر طن الأسمنت الرمادي وصل 1522 جنيهًا، وفق بوابة الأسعار المحلية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وننشر في التقرير التالي، سعر طن الحديد اليوم والأسمنت اليوم في الأسواق المحلية، وفق نشرة الأسعار اليومية التي تصدرها شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية:

سعر طن الحديد اليوم

وجاء سعر طن الحديد اليوم في السوق المحلية لتسجل قيمة الطن في المصانع، ما يلي:

طن حديد عز 18577 جنيها.

حديد المصريين 18100 جنيه

وصل سعر طن حديد السويس 17570 جنيها.

حديد الجيوشي 17300 جنيه.

الجارحي وصل سعر طن الحديد نحو 17550 جنيها.

مصر ستيل 17450 جنيها.

حديد بشاي 17900 جنيه.

المراكبي سجل 17750 جنيها.

حديد العشري 17600 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

وتحرك سعر طن الأسمنت في السوق المحلية اليوم ليسجل سعر الطن اليوم تسليم أرض المصنع في السوق المحلية، ما يلي:

أسمنت السويدي اليوم بـ 1350 جنيها.

اسمنت السويس 1370 جنيها.

اسمنت الممتاز 1480 جنيها للطن.

أسمنت وادي النيل سجل 1400 جنيه.

أسمنت حلوان سجل 1390 جنيها.

«أسمنت النصر» سجّل الطن نحو 1480 جنيها.

طن الأسمنت في مصر لأسمنت قنا «المسلة» سجل نحو 1340 جنيها.

لافارج للأسمنت «المخصوص» سجل 1380 جنيها.

ووصل سعر طن الأسمنت في الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» 1390 جنيها.

أسمنت «السهم» بلغ 1410 جنيهات.

العربية للأسمنت «المسلح» سجل سعر الطن 1550 جنيها.

ويشار إلى أن أسعار المواد الخام لصناعة مواد البناء سجلت منذ نهاية سبتمبر الماضي، استقرار حتى الآن إذ سجل سعر طن البليت عالميًا نحو 525 دولارا، ومتوسط سعر حديد التسليح 555 دولارا للطن.