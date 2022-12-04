أستاذ بـ«طب عين شمس»: الفيروس المخلوي التنفسي ينشط في الخريف والشتاء

أكدت الدكتورة مها حمدي، رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس، أن فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، شائع ويسبب عادة أعراضًا خفيفة تشبه أعراض البرد وهو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب القصيبات «التهاب المجاري الهوائية الصغيرة في الرئة» والالتهاب الرئوي «عدوى الرئتين» لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

فترة الحضانة تتراوح بين 4 إلى 6 أيام

وأضافت الدكتورة مها حمدي لـ«الوطن»، أن فترة الحضانة تتراوح بين 4 إلى 6 أيام وعادة ما يكون الأشخاص المصابون بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي معديين لمدة 3 إلى 8 أيام وقد يصبحون معديين لمدة يوم أو يومين قبل أن يبدأوا في إظهار علامات المرض، ومع ذلك، يمكن لبعض الأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، الاستمرار في نشر الفيروس حتى بعد توقف ظهور الأعراض، لمدة تصل إلى 4 أسابيع، ويتعافى معظم الأشخاص في غضون أسبوع أو أسبوعين، لكن الفيروس المخلوي التنفسي يمكن أن يكون خطيرًا، خاصة عند الرضع وكبار السن.

عدوى متكررة طوال الحياة

وأكدت، أنه غالبًا ما يتعرض الأطفال للإصابة بالفيروس خارج المنزل، مثل المدرسة أو مراكز رعاية الأطفال ويمكنهم بعد ذلك نقل الفيروس إلى أفراد الأسرة الآخرين، ويصاب الأشخاص عادةً بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي لأول مرة وهو رضيع أو طفل صغير، ويُصاب جميع الأطفال تقريبًا قبل عيد ميلادهم الثاني بالفيروس ومع ذلك، قد تحدث عدوى متكررة طوال الحياة.

انتشار العدوى في فصل الخريف

وأكدت أنه يمكن أن يصاب بالعدوى المتكررة الأشخاص في أي جميع الأعمار ويزيد الانتشار بالعدوى في فصل الخريف ويصل إلى القمة في فصل الشتاء كما يمكن أن يختلف توقيت وشدة دوران الفيروس في مجتمع معين من سنة إلى أخرى.

وحددت طرق انتقال الفيروس والتي تشمل التعرض للرذاذ الناتج عن سعال أو عطس الشخص المصاب وبالاستنشاق أو دخول الرذاذ في الأغشية المخاطية للعين أو عن طريق التلامس مع الأسطحً الملوثة بالفيروس مثل مقبض الباب ثم لمس الوجه قبل غسل اليدين.