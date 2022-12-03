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بشرى وتارا عماد ونيقولا معوض يشاهدون «على مفرق طريق» بمهرجان البحر الأحمر

كتب:

خالد فرج
08:48 م | السبت 03 ديسمبر 2022
بشرى

بشرى

حرصت الفنانة بشرى وزميلتها تارا عماد، والفنان اللبناني نيقولا معوض على مشاهدة الفيلم اللبناني «على مفرق طريق» الذي يعرض في فئة روائع عربية ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة السعودية.

التقاط بشرى وتامر عماد الصور التذكارية

ووصل الثلاثي إلى السجادة الحمراء المخصصة للفيلم، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام كاميرات المصورين.

وشهدت السجادة الحمراء حضور عدد من صناع الفيلم؛ ومنهم الممثلين جوليا كسار وشادي حداد وميرنا مكرزل وروبا زعرور وشادي حداد، بالإضافة للمخرجة لارا سابا. 

على مفرق طريق

على مفرق طريق، فيلم كوميدي رومانسي تدور أحداثه داخل قرية لبنانية مع أجواء أعياد رأس السنة، وانطلقت منذ قليل السجادة الحمراء للفيلم المشارك ضمن فئة «روائع عربية» بفعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية.

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بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.