3 جلسات حوارية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية اليوم

تنظم إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 3 جلسات حوارية لعدد من صناع السينما، اليوم السبت، ضمن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان المقام بمدينة جدة السعودية.

أولى الجلسات الحوارية المقامة في مهرجان البحر الأحمر اليوم ستكون للمخرجة والكاتبة جريندر شاذا، وتتحدث خلالها عن تجربة أفلامها التي تتمحور حول حياة الهنود في إنجلترا، وسر اهتمامها بقضايا الهجرة في أعمالها السينمائية.

جلسة حوارية للمخرجة نادين لبكي في مهرجان البحر الأحمر

وتقيم إدارة المهرجان جلسة حوارية للمخرجة والفنانة اللبنانية نادين لبكي داخل إحدى دور العرض السينمائي بجدة، فيما ستكون الجلسة الحوارية الثالثة للفنان الهندي أكشاي كومار والمقرر إقامتها داخل السينما أيضا.

وانطلقت الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، الخميس الماضي، داخل إحدى الفنادق الكبرى بجدة، وشهدت حضور لفيف من الشخصيات الفنية العربية والعالمية المهمة، أبرزهم نجمة هوليوود شارون ستون، النجم الهندي شاروخان الذي تمّ تكريمه مع الفنانة يسرا، إضافة إلى عدد من النجوم والنجمات المصريات الذين تألقوا على السجادة الحمراء.