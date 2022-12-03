«التموين» لـ إيمان الحصري: الحكومة تحملت عن المواطن ارتفاع أسعار السلع نتيجة الأزمة العالمية

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن العالم كله يشهد حاليا زيادات سعرية بسبب اضطرابات في سلاسل الإمداد للكثير من السلع حول العالم: «الحكومة أخذت على عاتقها عدم تمرير الزيادات إلا بجزء قليل للمواطنين».

العشماوي: أسعار السلع التموينية لم تتحرك

وأضاف «العشماوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على فضائية «dmc»، أن أسعار السلع التموينية تشهد استقرارا، وبالنسبة للمستفيدين من الدعم هناك ما يقرب من 70 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الدعم، ولم تتحرك الأسعار بالنسبة لهم.

زيادات سعرية غير مبررة

واستطرد: «وخارج المنظومة التموينية هناك زيادات سعرية غير مبررة وأخرى مبررة، ولدينا فائض في إنتاج الأرز بإجمالي 4 ملايين طن، وحجم الاستهلاك السنوي منه يصل لـ3.6 مليون طن، وهناك إجراءات اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالإفصاح عن كميات الأرز المتداولة أو المنتجة، ومن يخالف سياسة الإفصاح فهناك غرامات تصل لـ2 مليون جنيه أو الحبس عامين».

وأوضح أن البورصة المصرية للسلع هي الملاذ الرئيسي للإفصاح عن كل ما يخص السلع لإحداث توازن بين العرض والطلب، وهي إحدى الآليات التي تتخذها الوزارة لضبط الأسواق وأسعار المنتجات فيها، مشيرا إلى أن إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين يخص المرأة المعيلة أو من لديه بطاقة معاش تكافل وكرامة، لكن في المطلق لم يتم طرحه حتى الآن.