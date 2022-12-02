متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين؟.. مصادر تجيب

يبحث أصحاب البطاقات التموينية، والبالغ عددهم 23 مليون أسرة لديها بطاقة تموينية، عن إجابة سؤال مهم، وهو: متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين؟ خاصة بعد توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمديري المديريات باستلام جميع طلبات المواطنين الخاصة ببطاقات التموين وبحثها.

متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين؟

وردًا على سؤال العديد من أصحاب بطاقات التموين حول متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين؟ قالت مصادر لـ«الوطن» إن المتاح حاليا في المكاتب والإدارات التموينية هو استلام طلبات المواطنين فقط بشأن إضافة المواليد أو طلب آخر على البطاقة التموينية ضمن خدمات بطاقات التموين، مؤكدة أن باب تنزيل المواليد لم يصدر أي قرار بشأنه حتى الآن، وإنما فقط تلقي طلبات الأسر الأولى بالرعاية حول إصدار البطاقات الجديدة وإضافة أبنائهم على البطاقة.

الأسر المتاح لها تقديم طلبات تنزيل المواليد

وأوضحت المصادر، أن تعليمات مديري مديريات التموين التي تم إصدارها لموظفي المديريات والمكاتب التموينية على مستوى المحافظات تتعلق فقط باستلام طلبات 4 فئات فقط هم الأسر الأولى بالرعاية من أصحاب بطاقات التموين وهم كالتالي:

1- مستفيدين معاش تكافل وكرامة.

2- مستفيدو بطاقة الخدمات المتكاملة.

3- الأرامل.

4- المطلقات.