«التموين»: ضبط 1960 قضية تموينية متنوعة في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1960 قضية تموينية متنوعة من بينها 76 قضية حجب، و4 قضايا في مجال حجب السلع الإستراتيجية، و529 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء، و901 قضية في مجال مخالفات المخابز.

كما تم ضبط 27 قضية استيلاء على السلع المدعمة، وضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها 8,552 طن سكر حر وزيت طعام و2,800 طن دقيق أبيض دون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تجارة السلع الغذائية

وتم ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها 2,5 طن أرز أبيض و2,1 طن ملح طعام ومكرونة دون مستندات ومجهولة المصدر، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 75 قضية حجب أرز شعير

وفى إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب أسفرت الجهود عن ضبط 75 قضية أرز شعير، و3,67 طن لحوم مجمدة وأسماك مجمدة بالجيزة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً عن ضبط 26 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 4412 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.