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نادي موناكو يمنح «راوية منصور» أول عضوية لمصرية لدورها البيئي

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الوطن
11:35 م | السبت 03 ديسمبر 2022
مؤتمر قمة المناخ

مؤتمر قمة المناخ

ما زالت مصر تحصد نتاج مؤتمر قمة المناخ، حيث منح الأمير ألبرت الثانى برنس موناكو عضوية نادى موناكو للحفاظ على البيئة إلى راوية منصور، رائدة الأعمال والرئيس التنفيذى لشركة رامسكو مصر وأويسيز تكنولوجيز موناكو، والحاصلة على لقب «القيادية الأفريقية لعام 2019»، والتى تأتى تتويجاً لجهودها فى الحفاظ على البيئة من خلال مشروعها للزراعة العضوية وإعادة تدوير المخلفات، والتى قامت بعرضها خلال قمة المناخ «COP27» من خلال عدد من الفعاليات والحلقات النقاشية.

وفى كلمته عبر صفحة مؤسسة ألبرت الثانى، أوضح أمير موناكو أنه لإنقاذ كوكبنا ولتغيير نظام يدمره خطوة بخطوة، سنحتاج إلى كل الأفكار، وكل الإرادة، وجميع الوسائل القابلة للتنفيذ. سنحتاج إلى مضاعفة المبادرات، وبذل قصارى جهدنا لإقناع العالم بالتغيير معنا. لإنقاذ هذا الكوكب قبل فوات الأوان.

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