«الري» لـ«قناة الحياة»: قمة المناخ COP27 كانت فريدة من نوعها في مجال المياه

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنّ قمة المناخ COP27 كانت فريدة من نوعها في مجال المياه، حيث كانت المرة الأولى التي يتم فيها إبراز قضايا المياه بشكل كبير ومكثف.

وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «شهدنا لأول مرة، يوما كاملا للمياه، حيث تطرقت 7 جلسات على مدى يوم كامل لأول مرة في تاريخ القمة، ونظمنا جناحا للمياه».

وتابع: «تم إطلاق مبادرة دولية في قطاع المياه، وهي مبادرة شديدة الأهمية، إذ أن مصر أطلقتها وستنعكس على جميع دول العالم، لأن تأثيرات التغيرات المناخية تنعكس على العالم، وبخاصة أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا وكل الدول تتأثر بها».