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الرئيس الأوكراني: تحديد الدول الغربية سقف لسعر النفط الروسي خطوة غير جدية

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سحر المكاوى
11:38 م | السبت 03 ديسمبر 2022
الرئيس الأوكراني

الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن خطوة تحديد الدول الغربية سقف لسعر النفط الروسي غير جدية وتشير إلى موقف ضعيف.

وأضاف زيلينسكي خلال فيديو نشره على «تيليجرام»: «لا يمكن وصف قرار وضع مثل هذا الحد لسعر النفط الروسي بالجدي، هذا موقف ضعيف»، منوها بأنه يجب على العالم نزع سلاح الطاقة من روسيا، وفقا لما ذكرت قناة روسيا اليوم.

تحديد سقف لسعر النفط الروسي

ووافقت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على تحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا بـ60 دولارا للبرميل اعتبارا من 5 ديسمبر.

وفي السياق ذاته، اعترف زيلينسكي بأن أكثر قطاعات الجبهة سخونة وألما لقوات كييف في الوقت الحالي، محور أرتيموفسك وسوليدار في جمهورية دونيتسك.

وقال زيلينسكي في فيديو نشره على تيليجرام: «في باخموت أرتيوموفسك وسوليدار بدونيتسك، الوضع الآن لا يزال الأشد سخونة والأكثر إيلاما».

 

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بقلم سحر المكاوى