«مصر الخير» تطلق المرحلة الثانية من مبادرة «من صنع إيدي»

أعلنت مجموعة «فاين» الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً فى مجال الصحة العامة وصناعة منتجات الورق الصحى، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «من صنع إيدى»، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بهدف تمكين عدد أكبر من النساء وتوفير مصدر دخل ثابت لهن.

ويأتى إطلاق المرحلة الجديدة بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، بعد النجاح الكبير الذى حققته المرحلة الأولى من المبادرة بمحافظة بنى سويف، حيث تتضمن تنفيذ 30 مشروعاً فى 9 قرى بمحافظة الإسماعيلية.

وأعرب أحمد الفخرانى، الرئيس التجارى والمدير العام لمجموعة فاين الصحية القابضة فى مصر، عن سعادته بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، قائلاً: «تمثل هذه المبادرة التزامنا فى دعم وتمكين المرأة، وذلك إيماناً منا بالدور المهم الذى تلعبه فى تنمية المجتمع».

وأشاد أحمد على، الرئيس التنفيذى للبرامج بمؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع مجموعة «فاين» الصحية القابضة، حيث أعرب عن سعادته باستكمال هذه الشراكة التى تشكل خطوة كبيرة فى سبيل تحقيق التنمية الحقيقية فى المجتمعات المستحقة.