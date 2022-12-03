فاروق الباز: «دوران الحيوانات حول نفسها عادي.. بلاش نعمل من الحبة قبة»

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إن دوران الحيوانات حول نفسها يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي هي قصة بسيطة ولكن تضخمت بمرور الوقت، مشيرا إلى أن دوران الحيوانات هو شيء طبيعي، حيث إن القمر يدور حول الأرض، والأرض تدور حول الشمس وهكذا، «الدوران ده عادي، بلاش نعمل من الحبة قبة».

الباز: حاجة عادية تحصل

وشدد «الباز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «dmc»، على أن دوران الحيوانات هو أمر طبيعي، إلا أن الناس دائما ما يرغبون في تفسير الأشياء العلمية بطريقة سهلة، وهو السبب الرئيسي لظهور الكثير من التفسيرات الخاطئة والتي لا تمت للواقع بصلة، «الموضوع ملهوش علاقة بالفضاء ولكنها حاجة عادية ممكن تحصل».

الباز: يجب ألا نقلل من قيمة البني آدم

وعن استعانة وكالة الفضاء الأوروبية بأحد الأشخاص من ذوي الإعاقة للصعود للفضاء فواصل قائلا: «والله شيء جميل جدا، ويجب ألا نقلل من قيمة البني آدم علشان عنده عاهة، ويجب أن نحث مثل هؤلاء على أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي وأن نشجعهم على ذلك».

وأوضح أن عودة وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» إلى القمر خطوة مهمة بعد سنوات طويلة من الغياب، حيث إنه خلال تلك الفترة انفردت روسيا بالقمر والصعود أعلاه، بعدما هجرته أمريكا ونجحت فيه الأولى بخطوات كثيرة.