«علوم سوهاج» تنظم ورشة عمل مع العالم فاروق الباز عبر الفيديو كونفرانس

نظم طلاب مجتمع الاستكشاف الجيوفيزيائي «SEG» بقسم الجيولوجيا في كلية العلوم بجامعة سوهاج، ورشة عمل علمية مع العالم الجيولوجي المصري الدكتور فاروق الباز، بوكالة ناسا الأمريكية، بعنوان «چيمس ويب»، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور كلا من الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة السابق، أستاذ المياه الجوفية بقسم الجيولوجيا، والدكتور عبدالباسط محمد أبوضيف، المشرف الأكاديمي للشابتر، وعبدالله أشرف، منسق الشابتر بكلية العلوم، الطالب بالفرقه الرابعة بقسم الجيولوجيا، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

رئيس جامعة سوهاج يشكر فاروق الباز

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، الذي وجه الشكر والتقدير لعالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز، لتلبيته الدعوة ومشاركة طلاب الكلية في فعاليات ورشة العمل، مشيدا بتميزه وإسهاماته الكبيرة وشهرته الواسعة وما يحققه من إنجازات ونجاحات علمية مهمة على مستوى العالم.

من جانبه، أوضح الدكتور حازم المشنب، عميد الكلية، أن إدارة الجامعة تحرص على استضافة العلماء المتميزين القادرين على نقل العلم والمعرفة والخبرات لشباب المستقبل، مشيرا إلى أن الدكتور فاروق الباز قدم خلال الورشة معلومات قيمة عن وكالة «ناسا» الفضائية الأمريكية، وبداية إنشائها في عهد الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور عام 1958م، وكان رئيسها چيمس إدوين ويب، لافتاً إلى أن الوكالة تحرص على تعيين فئة الشباب لأنهم مازالوا يحتفظون بكل ما جنوه من العلوم خلال دراستهم الأكاديمية، لذلك نجد أن متوسط أعمار العاملين بالوكالة آنذاك هو 26 عاما، مشجعا بذلك كل الطلاب على السعي الدائم للوصول لأهدافهم المنشودة.

الموضوعات التي جرى مناقشتها

وأوضح الدكتور عبد الباسط أبو ضيف، أنه خلال مداخلته عبر خاصية الفيديو كونفرانس، تحدث العالم فاروق الباز عن تليسكوب چيمس ويب، الذي يعد من أفضل المراصد الفضائية على مر التاريخ، فقد طُور بشكل مختلف من قبل وكالة «ناسا، والفضاء الأوروبية، والفضاء الكندية»، وعلى الرغم من وجود تليسكوب هابل الشهير، الذي لا يزال يعمل بصورة جيدة، إلا أن الثمانية مرايا لتليسكوب جيمس ويب تعمل على تجميع ضوء الأشعة تحت الحمراء، الأمر الذي يمكّنه من رصد صور أبعد مما يمكن لتليسكوب هابل أن يرصدها بكثير، وذلك رغم وجود الكون في حالة تمدد دائم تجعل رصد أطراف الكون أمر صعب الحدوث.

نصائح فاروق الباز للطلاب

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عزيز، أن ورشة العمل نالت إعجاب جميع المشاركين من الطلاب، لاحتوائها على العديد من المعلومات المميزة في مجال العلوم الفضائية، مشيرا إلى أن العالم فاروق الباز قدم عدة نصائح للطلاب؛ إذ أكد لهم أنهم مستقبل مصر الحقيقي، فهم يمتلكون العقول والعزيمة والطاقة من أجل بناء المجتمع ورفعة الوطن، وطالبهم بضرورة الاتهتمام بالقراءة والبحث والاطلاع في مختلف التخصصات والمجالات، والتزود بالعلم والمعرفة والإصرار على النجاح، مثنيا بذلك على سعي طلاب شابتر SEG للعلم، ورغبتهم في الاستفادة وتقديم الاستشارات والخدمات لزملائهم الطلاب.