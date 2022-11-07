فاروق الباز: رصدنا تآكل الشواطئ على سواحل العالم أجمع بسبب تغير المناخ

أكد الدكتور فاروق الباز رئيس مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، أن الأقمار الصناعية ترصد بعض الصور والمعلومات والتي يتم إرسالها للأمم المتحدة وبعض الدول، لافتًا إلى أن كل الدول الساحلية بدأت في الحصول على صور لتأثر السواحل بارتفاع منسوب المياه مشددًا على أن هذا التأثر بالمليمترات حاليًا ويمكن أن يزيد الفترة المقبلة.

هناك تغيرات على سواحل العالم أجمع

وأشار «الباز» خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الأقمار الصناعية ترصد تآكل الشواطئ مع تغير التيارات البحرية وقوتها التي تسبب تآكل الشواطئ مشددًا على ضرورة الإبقاء على السواحل كما هي.

وأوضح أنهم رصدوا تغيرات في سواحل العالم أجمع، وأن ذلك قد يؤثر على أشياء كثيرة عالميًا مطالبًا بالحفاظ على الأرض كما هي مع ضرورة الحفاظ على بيئة الإنسان مشددا على التوقف عن الأنشطة التي تؤثر على المناخ وتؤدي إلى تغيره واعادة الحياة إلى ما قبل التلوث المناخي، مؤكدًا أن السياسيين بدأوا الاستماع إلى نداءات التغير المناخي.