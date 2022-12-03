الاتحاد الأوروبي يبدأ تدريب الجنود الأوكرانيين ووزير الدفاع الروسي يصل بيلا روسيا

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات جديدة، وبدأ الاتحاد الأوروبي، تدريب الجنود الأوكرانيين عسكريا، ضمن خطة دعم أوكرانيا، وأوضح مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بدء تدريب أكثر من 1000 جندي أوكراني، ضمن التدريبات العسكرية التي تقدمها بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا.

وبشأن تفاصيل أخبار روسيا وأوكرانيا، قال جوزيف بوريل، إن التدريبات العسكرية التي ستقدمها البعثة الأوروبية، ستشمل تدريب 15 ألف جندي، وما يتضمنه من توفير معدات فتاكة، لأغراض التدريب بأكثر من 16 مليون دولار، وذلك خلال زيارته لموقع التدريب العسكري في بولندا، وفقا لشبكة «العربية»

وأمس الأول، أعلن مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنه سيدرس مع شركائه في منظمة الأمن والتعاون، الذين افتتح اجتماعهم في لودز في بولندا، كل الإمكانيات القانونية، التي من شأنها أن تجبر روسيا على دفع ثمن ما يحدث فى أوكرانيا.

وزير الدفاع الروسي يصل بيلاروسيا

فى سياق متصل، وصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، للقاء نظيره فيكتور خرينين.

وتعد بيلاروسيا من أقرب حلفاء روسيا، واستخدمت كنقطة إنطلاق للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا وفقا لصحيفة «جارديان البريطانية».

وبشأن تطورات الأزمة الأوكرانية، حثت السلطات الأوكرانية في خيرسون المواطنين في شرق نهر دنيبرو على الإخلاء.

والنهر خط المواجهة بين القوات الأوكرانية والروسية في المنطقة، منذ انسحاب روسيا من المدينة نفسها، والقصف مستمر على المدينة، منذ ذلك الوقت.

وقال الحاكم، ياروسلاف يانوشيفيتش، إن السلطات ستساعد الناس على الإخلاء خلال النهار من السبت إلى الاثنين، وفقًا لصحيفة كييف إندبندنت.

السلطات الأوكرانية في خيرسون

وكتب يانوشيفيتش على تيليجرام «الإخلاء ضروري نظرا لاحتمال تكثيف الأعمال العدائية في هذه المنطقة».

وأوضح يانوشيفيتش، أنه سيتم رفع الحظر المفروض على المعابر النهرية حتى الاثنين.

واستعادت القوات الأوكرانية مدينة خيرسون، الواقعة على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، في 11 نوفمبر، لكن القوات الروسية لا تزال تسيطر على باقي المنطقة على الضفة الشرقية.

وتواصل القوات الروسية، قصف خيرسون والمناطق المحيطة بها من الضفة الشرقية، ما أدى لمقتل مدنيين، وفقا لمسؤولين أوكرانيين.