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بايدن: مستعد للقاء بوتين بشرط إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

كتب:

عمرو حسني
09:44 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
بايدن وبوتين

بايدن وبوتين

قال الرئيس الأمريكي بايدن، إنه جاهز للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدراسة إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

محاسبة روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبيت الأبيض:«عازمون على محاسبة روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا»، وفقًا لقناة العربية.

بدوره أشار الرئيس الفرنسي ماكرون، إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية لها تأثيرات مباشرة على أوروبا، متابعا: «سندعم الشعب الأوكراني لضمان صمود في وجه روسيا».

تعاون أمريكي فرنسي

وأصدر الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، أكدا أهمية التعاون لتطوير شبكة سلاسل الإمداد العالمية، والتوافق على تسليم أوكرانيا منظومات دفاع جوية، مع إدانة للتجارب الباليستية لكوريا الشمالية، مواصلا: «نتطلع إلى تعزيز التعاون الدفاعي والتكنولوجي».

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بقلم عمرو حسني