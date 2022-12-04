تفاصيل حادث صلاح سالم.. تصادم 5 سيارات ملاكي وإصابة 5 أشخاص

شهد طريق صلاح سالم في نطاق دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، حادثا مأساويا، بعد تصادم 5 سيارات ملاكي، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع الحطام إلى جانب الطريق وإعادة فتح الطريق.

تفاصيل الحادث

تفاصيل الحادث بدأت عندما ورد لغرفة عمليات النجدة بالقاهرة، لقسم شرطة مصر الجديدة، بوقوع حادث تصادم 5 سيارات أمام قصر البارون بصلاح سالم، وإصابة 5 أشخاص فانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لخطورة حالتهم، وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث وقع بين 5 سيارات، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث وتحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

نصائح للسائقين أثناء القيادة

قال اللواء أحمد الشاهد الخبير المروري في حديثه لـ«الوطن»، إن هناك عدة إرشادات للسائقين أثناء القيادة، من أهمها إنه يجب عدم الإسراع أثناء القيادة فهي تفقد السائق تركيزه، وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان، مشددًا على ضرورة عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، والانتباه إلى حركة المرور، بما في ذلك المشاة والسائقون، مؤكدا على ضرورة اتباع إرشادات الأمان والطرق والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.