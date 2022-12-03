العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالبحيرة.. وفريق بحث جنائي لفك اللغز

عثر أهالي مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم، على جثة سائق معلقة أعلى عامود إنارة داخل مقابر قرية النشو البحري التابعة لذات المركز، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة

تحديد هوية الشاب

وبالانتقال إلى مكان العثور على الجثة في عمود إنارة، تبين أنها لشاب يدعى «محمد.ع.ق.ع»، 22 سنة، سائق ومقيم بقرية الميزانة بقسم كفر الدوار، كما تبين وجود جرح في العنق.

مناظرة جثة الشاب

وبمناظرة جثة الشاب تبين عدم وجود إصابات ظاهرية ووجود جرح بالعنق، كما أنه يرتدي كامل ملابسه.

وعثر أهالي القرية أيضا على حقيبة ملابسه بمكان الواقعة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة أسباب الحادث وضبط مرتكبيه.