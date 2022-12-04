إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

أُصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر انقلاب سيارة على طريق «كفر الشيخ - دقلت»، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم وعمل الفحوصات الطبية المطلوبة.

تفاصيل الحادث

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول مصابين في حادث انقلاب سيارة.

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص، تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من، «ر.خ.ع»، 23 سنة، من قرية أبوريا، بمركز الرياض، و«س.ع.أ»، 45 سنة، من قرية زهران، بمركز كفر الشيخ، و«و.ح.ع»، 30 سنة، من قرية الوزارية، بمركز الرياض، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.