«الأشياء البسيطة» مبادرة للقضاء على أمراض الشتاء.. «اغسل اليدين وعقم الأسطح باستمرار»

مع انتشار الأمراض المعدية في الشتاء إذ ترتفع نوبات الإصابة بفيروس الإنفلونزا في هذا التوقيت من العام، أطلق باحثون في إنجلترا حملة «الأشياء البسيطة» Simple Things، بعد أن وجد الباحثون أن ثلثي الناس قلقون من انتشار الأمراض المعدية هذا الشتاء، وتدعو المبادرة الناس إلى ممارسة 4 تدابير رئيسية لمنع انتشار أمراض الشتاء، وهي غسل اليدين وتعقيم الأسطح والحفاظ على مسافة في حالة المرض وتغطية الانف والفم في حالة العطس أو السعال.

وجود حشرات المسببة للقيء على شاشات الدفع والخدمة الذاتية

ونصح مسؤولو الصحة في إنجلترا المتسوقين في الأعياد بغسل أيديهم بانتظام، بعد أن وجدت دراسة الحشرات المسببة للقيء على شاشات الدفع والخدمة الذاتية في المتاجر، حيث حلل العلماء العديد من الأشياء اليومية واكتشفوا آلاف البكتيريا على أجهزة الدفع المنتشرة في كل مكان، وكانت الإشريكية القولونية، التي تسبب القيء، موجودة على جميع الأسطح تقريبًا، بينما تم العثور على البراز والميكروبات التي تؤدي إلى التهابات المسالك البولية (UTIs) على شاشات الخدمة الذاتية، وجرى اكتشاف حشرة شائعة في المهبل والفم والحلق والأمعاء، تسبب عدوى الخميرة، على درابزين للسلالم المتحركة.

كما عثر الباحثون على ميكروبات المعوية المسببة لعدوى المسالك البولية، على لوحات مفاتيح الكمبيوتر ومكاتب العمل، وقال الدكتور آدم روبرتس، كبير الباحثين في اتحاد العدوي المبتكرة (iiCON)، الذي أنتج التحليل، إن عمليات الفحص الذاتي تحمل حمولة فيروسية عالية، إذ وجد 5 أنواع من البكتيريا المسببة للأمراض المحتملة والتي تعيش عليها، وعلى الرغم من أن هذا عادة ما يكون غير ضار، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى المرض، لا سيما لدى من يعانون ضعف جهاز المناعة، بحسب صحيفة independent.

وجود الإشريكية القولونية وبكتيريا كليبسيلا على لوحات مفاتيح أجهزة الكمبيوتر

ووجد الباحثون أمثلة متعددة للإشريكية القولونية وبكتيريا كليبسيلا على لوحات مفاتيح الكمبيوتر، وهذه البكتريا توجد في البراز والأمعاء، وتسبب أمراض خطيرة، لذا من الضروري غسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام عند العمل على الكمبيوتر، وقال الدكتور روبرتس إنه من الضروري للمتسوقين تقليل آثار هذه البكتيريا عن طريق غسل أيديهم بانتظام، خاصة بعد الذهاب إلى الحمام، «عندما نلمس أفواهنا أو نذهب إلى المرحاض ولا نغسل أيدينا، فمن المحتمل أن يكون لدينا بكتيريا من هذه الأماكن يمكن أن تنتقل بعد ذلك إلى أشياء أخرى وبالتالي إلى أشخاص آخرين».

وطلبت شركة Champs Public Health Collaborative العاملة في مجال الصحة، من المتسوقين توخي مزيد من اليقظة والاستمرار في غسل أيديهم بانتظام، كما حث «مات أشتون»، مدير الصحة العامة في ليفربول، الذين لديهم أحباء ضعفاء التأكد من نظافة أيديهم قبل مقابلتهم، وقال: «أظهرت نتائجنا أن هناك بكتيريا متعددة تعيش على الأشياء التي نلمسها كل يوم، قد تبدو الأسطح نظيفة لكنها في الأصل مغطاه بالبكتريا، وهذا مهم إذا كنت تزور الأقارب الضعفاء في المستشفيات ودور الرعاية».