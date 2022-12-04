اليوم.. بدء التقديم على أراضي الإسكان في 6 محافظات لمدة 11 يوما

يبدأ اليوم الأحد 4 ديسمبر الجاري التقديم الإلكتروني لحجز أراضي الإسكان 2022 بأنواعها المختلفة المتوسط والمتميز والأكثر تميزا، التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل 6 محافظات بني سويف والمنيا وقنا والفيوم وأسيوط وسوهاج الجديدة وذلك إلكترونيا على موقع الهيئة.

شروط التقديم لحجز أراضي الإسكان 2022

وحدد إعلان أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2022 شروطا للتقديم أهمها التمتع بالجنسية المصرية، وأن يتجاوز المتقدم للحصول على قطعة الأرض 21 عاما، وأن تكون المرة الأولى له للتقدم لأراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طريقة التقديم لحجز الأراضي إلكترونيا من هنا على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

خطوات التسجيل لحجز أراضي الإسكان 2022

يتم الدخول إلى الموقع وتسجيل حساب جديد أو الدخول على مستخدم حالي إذا كان هناك حساب سابق، مع كتابة الرقم القومي والرقم السري «كلمة المرور» والحصول على رقم الاستمارة والذي يجب أن يحظى بسرية المتقدم لاستخدامه بالمعاملات المالية بخطوات الحجز التالية.

أسعار أراضي الإسكان 2022

يستمر التقديم بداية من اليوم حتى 15 ديسمبر الجاري حيث طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 19866 قطعة أرض لثلاثة مستويات بداية من المستوى المتوسط والمتميز حتى المستوى الأكثر تميزا بأسعار تبدأ من 359 ألف جنيه حتى مليون و701 ألف جنيه.