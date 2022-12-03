رابط وخطوات التقديم لحجز أراضي الإسكان في 6 محافظات: التسجيل يبدأ غدا

يبدأ صباح غدًا الأحد الموافق 4/12/2022، التقديم إلكترونيًا لحجز أراضي الإسكان بأنواعها المتوسط، والمميز، والأكثر تميزًا في 6 محافظات مختلفة، ويستمر التقديم على مدار 11 يومًا، على أن ينتهي التسجيل في تمام الساعة 11:59 مساء يوم الخميس الموافق 15/12/ 2022،

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» رابط وخطوات التقديم لحجز أراضي الإسكان في المحافظات الستة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

خطوات حجز أراضي الإسكان 2022

وبحسب كراسة الشروط التي طرحتها وزارة الإسكان، فإنّ خطوات حجز أراضي الإسكان 2022 بالمحافظات، تأتي كالتالي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور «اضغط هنا».

2- استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل، والمساحات، والأسعار، وأرقام قطع الأراضي مع إمكانية استعراض خطوات الحجز فيديو أو مكتوبة.

3- الدخول على الموقع من خلال الضغط على «دخول مستخدم حالي» وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

4- الضغط على عبارة «أرغب في التقدم».

5- الضغط على «استخراج رقم الاستمارة»، ستظهر شاشة مراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

6- مراجعة البيانات ثم الضغط على «تأكيد» ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية عليه كما يمكن طباعة الاستمارة عبد ذلك.

الخطوة الثانية لحجز أراضي الإسكان

وتتضمن الخطوة الثانية لحجز أراضي الإسكان 2022، مراجعة داخلية خاصة بالبنك، وتبدأ يوم الأحد 18/12/2022، وتستمر لمدة 5 أيام على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 22/12/ 2022.

الخطوة الثالثة لحجز أراضي الإسكان 2022

وتتمثل الخطوة الثالثة، الحجز الفعلي لأراضي الإسكان 2022، والتي تبدأ في العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 28/12/2022، وتنتهي في نفس اليوم في تمام الساعة 11:59 مساءً.

ووفقًا لبيان وزارة الإسكان، فإنّه يجب تأكيد حجز أراضي الإسكان 2022 من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

- الضغط على عبارة «أرغب في التقدم».

- الضغط على عبارة «احجز الآن».

- يتم ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها «للاطلاع فقط».

- تظهر شاشة تمثل بيانات الأراضي المتاح الحجز على يتم اختيار «المحافظة، والمدينة، والمنطقة، والحي، والمجاورة، ورقم القطعة».

- الضغط على تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

الخطوة الرابعة من حجز أراضي الإسكان

الخطوة الرابعة يتم استكمال باقي مقدم الحجز خلال فترة من يوم الاثنين 2/1/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 2/2/2023.

معلومات مهمة حول حجز أراضي الإسكان

وكشف بيان وزارة الإسكان حول حجز أراضي الإسكان 2022، عن عدة معلومات هامة حول التقديم وهي:

- التقديم لحجز الأراضي يقتصر فقط على العملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز قطعة أرض سكنية بالطرح السابق بتاريخ 19/6/2022، ولم يقوموا بسحب مبلغ جدية الحجز.

- يعتبر قيام العميل باستخراج رقم الاستمارة الجديد بمثابة موافقة وتفويض من العميل للبنك لتحويل مبلغ جدية الحجز من الطرح السابق لرقم الاستمارة الجديد، وخصم مبلغ وقدره 250 جنيه فقط مصاريف تسجيل لا ترد عند التقدم للحجز، ولا يجوز الرجوع على بنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأية مطالبات أو معارضة في تحويل مبلغ جدية الحجز، أو خصم مبلغ مصروفات التسجيل حالًا أو مستقبلًا.

- سيتم إتاحة شاشة على موقع الحجز الالكتروني ببنك الإسكان والتعمير، بعد انتهاء المشروع حتى يتمكن العملاء غير الفائزين من تسجيل طلبات رد مبلغ جدية الحجز بعد خصم مصروفات التسجيل، ويتم تنفذ الطلب خلال 5 أيام عمل، من تاريخ تقديم الطلب ويتم رد المبلغ بنفس أسلوب السداد.

- في حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز قطعة الأرض السكنية التي تم اختيارها يتم رد مبلغ جدية الحجز من الفرع المختص مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط للعملاء الفائزين.