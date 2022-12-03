طرح أراضي الإسكان الجديدة في 6 مدن جديدة بالمحافظات: التقديم يبدأ غدا

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح أراضي إسكان متوسط ومتميز وأكثر تميزاً في 6 مدن جديدة، وأصدرت كراسة الشروط الخاصة بحجز قطع أراضي الإسكان المتوسط محور الأراضي مرحلة ثانية بعدد 6228 قطعة، بمساحات تتراوح من 275 حتى 1152 مترا مربعا.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على توفير المسكن الملائم للمواطنين، واستكمالًا لمحاور الإسكان العديدة التي عملت الهيئة على توفيرها مؤخراً فيما يخص قطع الأراضي السكنية، لاستهداف شرائح المجتمع المختلفة، تتجه الهيئة إلى توفير قطع أراضي إسكان متميز كاملة المرافق بعدد 6228 قطعة أرض سكنية.

أماكن طرح أراضي الإسكان الجديدة

وأوضحت وزارة الإسكان أنّ الأراضي المطروحة تأتي في 6 مدن جديدة بأعداد محددة كالتالي:

8 قطع في مدينة الفيوم الجديدة.

938 قطعة في مدينة أسيوط الجديدة.

92 قطعة في مدينة ناصر غرب أسيوط.

4447 قطعة في مدينة سوهاج الجديدة.

102 قطعة في مدينة طيبة الجديدة.

641 قطعة في مدينة قنا الجديدة.

موعد حجز أراضي الإسكان الجديدة

وفيما يخص موعد حجز أراضي الإسكان الجديدة، أشارت الوزارة إلى فتح باب التقديم إلكترونيًا بدءًا من غد الأحد، الموافق 4 ديسمبر الجاري، حتى يوم الخميس 15 من نفس الشهر حتى الساعة 11:59 مساءً.

موقع حجز أراضي هيئة المجتمعات العمرانية

وفيما يخص موقع حجز أراضي هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، فإنّه سيتم التخصيص بأسبقية الحجز أونلاين من خلال موقع الحجز الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان.

وتأتي تلك الأراضي كمرحلة تكميلية للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بالطرح السابق بتاريخ 19 يونيو 2022، شريطة عدم سحب جدية الحجز.

4 خطوات لحجز أراضي الإسكان الجديدة

وفيما يخص خطوات حجز أراضي الإسكان فإنّها تتم من خلال 4 خطوات كالتالي:

- الخطوة الأولى.. هي مرحلة التقديم وتبدأ من غد الأحد حتى 15 ديسمبر الجاري.

- الخطوة الثانية.. وهي مراجعة داخلية في البنك، وتبدأ من يوم الأحد 18 ديسمبر وتستمر حتى الخميس 22 ديسمبر الجاري.

الخطوة الثالثة.. وتتمثل في «الحجز» وتكون يوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر من العاشرة صباحاً حتى الساعة 11:59 منتصف الليل.

الخطوة الرابعة: استكمال باقي مقدم الحجز وتكون في الفترة من 2 يناير المُقبل وحتى 2 فبراير 2023.