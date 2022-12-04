خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم بالمحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

يفصل التيار الكهربائي اليوم الأحد عن 3 محافظات للصيانة الدورية، وفقا للخطة التي تنتهجها كل محافظة لصيانة شبكات الكهرباء والمغذيات لتقديم خدمة أفضل للعملاء وتستهدف الصيانة اليوم عدة مدن بمحافظات سوهاج والدقهلية وقنا وذلك خلال الفترة الصباحية حيث يعلن عن مواعيد فصل التيار الكهربائي ليوفر أصحاب المخابز والأماكن الخدمية والمستشفيات مغذي بديل .

أماكن فصل التيار الكهربائي

- محافظة قنا

وفقا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت سوف يتم فصل التيار الكهربائي اليوم الأحد عن دائرة رقم واحد بمدينة أبوتشت من الساعة 5 صباحاً حتى 8 صباحا وذلك لإجراء عملية صيانة دورية وحددت الوحدة أماكن قطع الكهرباء اليوم عن مخبز على الطاهر ومخبز الحريري.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

- محافظة الدقهلية

أعلن حي غرب المنصورة فصل التيار الكهربائي اليوم الأحد بشارع ينابيع الخير والخلطة الأسفلتية والوحدة بسندوب وحددت مواعيد قطع التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا ، كما تستمر الصيانة طوال الاسبوع .

أسباب قطع الكهرباء

- محافظة سوهاج

كشفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بفصل التيار الكهربائي اليوم الأحد عن مغذي وشاحي وحددت مواعيد قطع الكهرباء بالقرى التابعة للمغئي من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا موضحة أماكن قطع التيار الكهربائي بقري الدقيشية والحرافشة وسلامة دياب.