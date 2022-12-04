طقس السويس اليوم.. غائم جزئيا ونشاط للرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس السويس اليوم الأحد، موضحة أنه يسود طقس غائم جزئيا ونشاط للرياح، مع وجود شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، وانخفاض درجات الحرارة.

طقس السويس اليوم

وأكدت توقعات الأرصاد، ارتفاع سرعة الرياح اليوم بالسويس لتصل إلى 26 كم/ساعة، ونسبة الرطوبة 62%، وسجلت درجة الحرارة العظى 24 مئوية والصغرى 15 درجة.

وشهدت شوارع محافظة السويس، سيولة مرورية، صباح اليوم، كما رفعت الأحياء حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بحتمية الجاهزية لمختلف أجهزة ومعدات شفط المياه بالأحياء، والانتشار بالأماكن العامة والميادين.

حالة البحر الأحمر

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون حالة البحر الأحمر اليوم معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف ومترين وربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.