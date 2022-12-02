طقس السويس اليوم.. غائم جزئيا وانخفاض درجات الحرارة

كشف بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات خبراء الأرصاد لطقس اليوم الجمعة في السويس، موضحا أنه يسود طقس غائم جزئيا مع وجود شبوة مائية صباحا على الطرق.

حالة الطقس في السويس

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية، وتوقعات خبراء الأرصاد، قراءات طقس السويس اليوم الجمعة، موضحة أن المحافظة تشهد طقسا مائل للبرودة في الصباح وخلال الليل ومعتدل خلال النهار.

وكشفت الأرصاد أن نسبة الرطوبة 53%، وسرعة الرياح 24 كم/ساعة، ودرجة الحرارة العظمى 25 مئوية والصغرى 14 درجة.

حالة البحر الأحمر

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر وربع ومترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.

استعدادات السويس لمواجهة الطقس

وتواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة السويس، استعداداتها لمواجهة التقلبات الجوية، من خلال صيانة التوصيلات الكهربائية والكابلات بالشوارع، وتطهير بلاعات تصريف الأمطار، والتكثيف من حملات تطهير خطوط وبيارات الصرف الصحي تحسباً لسقوط أمطار.