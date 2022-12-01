طقس السويس اليوم الخميس.. انخفاض الحرارة ليلا لتسجل 14 درجة مئوية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، بأن تنخفض الحرارة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم وفترات الليل، وتنتشر الغيوم بشكل جزئي.

قراءات الطقس في محافظة السويس اليوم الخميس

سجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد، قياسات طقس السويس اليوم الخميس الأول من شهر ديسمبر، نسبة الرطوبة 44 %، وسرعة الرياح 9 كم / ساعة، ودرجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية، أما درجة الصغرى فتنخفض إلى 14.

استعدادت محافظة السويس لمواجهة تقلبات الطقس

آعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد منذ بداية التغيرات الجوية، لمواجهة تقلبات الطقس حال حدوثها. ووجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، مختلف الأحياء والجهات المعنية بالجاهزية للتدخل الفوري، والتأكيد على عمل المعدات المختلفة بكامل كفاءتها، واستمرار تطهير بيارات تصريف الأمطار، والتأكيد على عمل محطات الصرف الصحى بكامل طاقتها.

حالة البحر الأحمر في طقس الخميس

جاءات توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة البحر الأحمر خلال طقس الخميس، بأن يكون خفيفا إلى معتدل، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.